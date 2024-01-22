Львівський автобусний парк комунального підприємства АТП-1 готовий безплатно передати волонтерським рухам 10 списаних автобусів для подальшого облаштування під потреби військових.

Йдеться про поширене нині перероблення транспорту під польові лазні, пральні, побутові приміщення чи евакуаційні машини поранених. Автобуси вже виробили свій ресурс, але при належній підготовці ще можуть послужити.

Пропозиція про передачу бездіяльних автобусів прозвучала на засіданні постійної комісії транспорту, зв’язку та міської мобільності Львівської міськради.

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"Ми готували документи для їх списання з балансу АТП-1, а далі – продаж через Prozorro як металобрухту. Однак, на комісії депутати зауважили, що, можливо, ці автобуси знадобляться для потреб армії. І що, може, хтось з благодійників візьметься за їх відновлення та після цього передасть військовим", – розповів керівник управління транспорту Львівської мерії Орест Олеськів.

Покинуті та забуті, але якщо докласти рук, то лазні й пральні з них можуть бути чудові. Фото: мерія Львова

Львівські комунальні транспортники вже й самі не раз передавали автобуси у військові частини. З початку повномасштабної війни підрозділи Сил оборони отримали від них 45 робочих автобусів. З цієї кількості шість пасажирських машин було власних, а 39 до підприємства надійшли у вигляді гуманітарної допомоги від європейських міст.

Великі транші допомоги територіальна громада Львова запланувала на нинішній рік. Лише на закупівлю обладнання та необхідних засобів для Збройних сил України передбачено 1 млрд грн.