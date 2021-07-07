На старте продаж новая модель будет доступна в двух версиях: 230i и M240i xDrive.

Новое двухдверное купе BMW 2 Серии оказалось одной из самых консервативных современных моделей баварского бренда – у машины длинный капот и короткий “хвост”, как у предшественников, а еще отличная от современных BMW оптика.

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Дизайн новинки оказался достаточно консервативным. У новинки решетка радиатора небольшая и по размеру соответствует фарам. Передний бампер 230i имеет тонкий центральный воздухозаборник и два вертикальных прорези для воздушных завес, тогда как более спортивный M240i xDrive имеет треугольные вентиляционные отверстия по углам бампера.

Новинка в младшем исполнении оснащена 2-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 255 лошадиных сил. Для M240i предусмотрен 3-литровый шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 382 л.с.

Обе версии новой BMW 2 серии комплектуются исключительно автоматической коробкой передач на 8 скоростей. В случае 230i обороты транслируются на заднюю ось, а у M240i xDrive-на обе.

Фото: BMW 2 Серии 2021 року / BMW