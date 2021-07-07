На старті продажів нова модель буде доступна у двох версіях: 230i та M240i xDrive.

Нове дводверне купе BMW 2 Серії виявилось однією із найконсервативніших сучасних моделей баварського бренду – у машини довгий капот і короткий “хвіст”, як у попередників, а ще відмінна від сучасних BMW оптика.

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Дизайн новинки виявився досить консервативним. У новинки решітка радіатора невелика і за розміром відповідає фарам. Передній бампер 230i має тонкий центральний повітрозабірник та два вертикальних прорізи для повітряних завіс, тоді як спортивніший M240i xDrive має трикутні вентиляційні отвори по кутах бампера.

Новинка в молодшому виконанні оснащена 2-літровим чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом потужністю 255 кінських сил. Для M240i передбачений 3-літровий шестициліндровий двигун з турбонаддувом потужністю 382 к.с.

Обидві версії нової BMW 2 Серії комплектуються виключно автоматичною коробкою передач на 8 швидкостей. У випадку 230i оберти транслюються на задню вісь, а у M240i xDrive – на обидві.

Фото: BMW 2 Серії 2021 року / BMW