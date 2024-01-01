Спортивные сиденья Recaro будут производить в Италии

Итальянская компания Proma Group подписала инвестиционное соглашение с Recaro Automotive GmbH. Она поглотит немецкого производителя сидений и уже начала переходный период. Эта инвестиция позволит продолжить деятельность Recaro, который был на грани банкротства, возобновить ее деятельность с января 2025 года.

Напомним Производитель спортивных автокресел Recaro мог прекратить существование

Proma Group сохранит офис Recaro Automotive вблизи Штутгарта, но уже в январе производство сидений будет перенесено в Италию.

"Наши инвестиции в RECARO Automotive укрепят способность компании создавать сиденья премиум-класса, используя самые современные инновации в автомобильном секторе", - говорит Лука Пино, генеральный директор Proma Group.

Деятельность Recaro Automotive в Северной Америке и Японии продолжается в обычном режиме.



Proma Group – итальянская компания с оборотом 1,1 млрд евро, имеющая специализацию в производстве автомобильных компонентов, конструкций сидений, узлов кузова и

подвесных балок. У нее 25 заводов на трех континентах, 5000 сотрудников и более 30 международных патентов.

RECARO Automotive GmbH - инновационный мировой производитель высококачественных автомобильных сидений.