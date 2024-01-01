Производители спортивных автокресел Recaro и дисков BBS могут прекратить существование

Как передает Motor1, ссылаясь на Automobilwoche, заявление о банкротстве Recaro появилась 29 июля в районном суде города Эсслинген. Это означает, что 215 работников Recaro Automotive GmbH в Кирхгайме потеряют работу.

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Однако, заявление о банкротстве касается только Recaro Automotive, что означает, что производство офисных, игровых, детских кресел, а также сидений для самолетов прекращено не будет. Вероятно, компания предоставит рабочие места работникам в соответствующих структурах.

Recaro Automotive - не единственный автомобильный бренд, который сейчас сообщает о финансовых проблемах. Известный производитель колес BBS также подал заявление о банкротстве в местном суде города Роттвайль. Сообщается, что компания прекратила выплату зарплаты за май и июнь.

Volkswagen GTI BBS Concept

Известно, что BBS несколько раз сталкивалась с проблемами, в частности в 2007, 2010, 2020 и 2023 годах. Новым владельцем компании стала ISH Management Services. Ранее звучали заявления, что бренд BBS будет сохранен, однако, похоже этому не суждено было произойти.

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Соглашение о передаче бренда и прав на распространение было завершено в июне 2024 года. BBS в течение многих лет поставляла колеса многочисленным автопроизводителям, включая Porsche, BMW, Mercedes-Benz и другие. Кроме этого, у компании есть широкий ассортимент для владельцев, желающих придать уникальный стиль своему авто.