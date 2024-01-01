Виробник спортивних автокрісел Recaro та дисків BBS можуть припинити існування

Як передає Motor1, посилаючись на Automobilwoche, заява про банкрутство Recaro з’явилась 29 липня в районному суді містечка Есслінген. Це означає, що 215 працівників Recaro Automotive GmbH у Кірхгаймі втратять роботу.

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Однак, заява про банкрутство стосується лише Recaro Automotive, що означає, що виробництво офісних, ігрових, дитячих крісел, а також сидінь для літаків припинене не буде. Ймовірно, компанія надасть робочі місця працівникам у відповідних структурах.

Recaro Automotive — не єдиний автомобільний бренд, який зараз повідомляє про фінансові проблеми. Відомий виробник коліс BBS також подав заяву про банкрутство в місцевому суді міста Роттвайль. Повідомляється, що компанія припинила виплату зарплати за травень і червень.

Volkswagen GTI BBS Concept

Відомо, що BBS кілька разів стикалася з проблемами, зокрема у 2007, 2010, 2020 та 2023 роках. Новим власником компанії стала ISH Management Services. Раніше лунали заяви, що бренд BBS буде збережений, проте, схоже цьому не судилося статися.

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Угода про передачу бренду та прав на розповсюдження була завершена в червні 2024 року. BBS протягом багатьох років постачала колеса численним автовиробникам, включаючи Porsche, BMW, Mercedes-Benz та інші. Окрім цього, у компанії є широкий асортимент для власників, які бажають надати унікальний стиль своєму авто.