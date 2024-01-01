Как подготовиться к путешествию с детьми: советы

Чешский автопроизводитель рассказал как правильно подготовиться к путешествию с детьми, независимо от того сколько им лет, ведь совместная поездка может стать незабываемым опытом для всей семьи.

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Планируйте маршрут вместе

Важно привлечь детей к процессу планирования поездки, ведь они также должны иметь право в таких решениях, где остановиться для отдыха, что взять с собой в дорогу и тому подобное. Кроме этого, поиск информации о стране или места, куда планируется путешествие, может стать для ребенка интересным познавательным занятием.

Активные и пассивные развлечения

Как развлечь детей, в какие игры играть и как часто останавливаться? Все зависит от возраста и интересов детей. Полезно сочетать коллективные развлечения с играми и разговорами и пассивные развлечения, такие как просмотр видео или прослушивание музыки.

Автомобили Škoda оснащены голосовым ассистентом Лаура. Автопроизводителя говорит, что общение с ней также может стать интересным альтернативным развлечением, ведь Лаура может выполнять задачи и давать ответы на вопросы.

Также дети могут взять с собой в дорогу планшет или смартфон. Они пригодятся во время особенно долгих поездок, когда все вышеупомянутые развлечения надоедят. Однако, стоит заранее договориться с детьми сколько времени они могут использовать гаджеты.

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Делайте частые остановки

В то же время количество остановок зависит от возраста ваших детей и от того, насколько они непоседливы. Эксперты советуют делать остановки каждые три часа, или даже чаще. Таким образом дети и водитель смогут отдохнуть и размять ноги.

Чтобы избежать конфликтов, лучше всего иметь столько всего, сколько у вас у детей, чтобы у каждого ребенка, например, были свои наушники или смартфон и занятия, которые соответствуют его интересам.

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Идеально сочетать остановки с каким-то поощрением, возможно, договорившись, что они могут полакомиться мороженым или другим маленьким угощением на каждой остановке. Особенно это целесообразно с маленькими детьми, ведь существует больше риска, что они заскучают во время долгого путешествия.