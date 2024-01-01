Спортивні сидіння Recaro вироблятимуть в Італії

Італійська компанія Proma Group підписала інвестиційну угоду з Recaro Automotive GmbH. Вона поглине німецького виробника сидінь та вже розпочала перехідний період. Ця інвестиція дозволить продовжити діяльність Recaro, який був на межі банкрутства, відновити її діяльність з січня 2025 року.

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Proma Group збереже офіс Recaro Automotive поблизу Штутгарта, але вже у січні виробництво сидінь буде перенесено в Італію.

«Наші інвестиції в RECARO Automotive зміцнять здатність компанії створювати сидіння преміум-класу, використовуючи найсучасніші інновації в автомобільному секторі», — говорить Лука Піно, генеральний директор Proma Group.

Діяльність Recaro Automotive у Північній Америці та Японії продовжується у звичайному режимі.



Proma Group – італійська компанія з оборотом 1,1 млрд євро, що має спеціалізацію у виробництві автомобільних компонентів, конструкцій сидінь, вузлів кузова та підвісних балок. У неї 25 заводів на трьох континентах, 5000 співробітників і понад 30 міжнародних патентів.

RECARO Automotive GmbH - інноваційний світовий виробник високоякісних автомобільних сидінь.