Во время ужасной аварии на трассе водитель Chevrolet C8 Corvette Z06 получил перегрузку сначала в 8G, а затем еще 5G, но выбрался из машины своими силами и без повреждений.

Пилот был в конце круга, когда его машину на трассе Virginia International Raceway сильно повело в правую сторону и изо всех сил ударило в ограждающую стену. Купе рикошетом выбросило обратно на трассу и изрядно покрутило.

Согласно показателям датчиков, водитель получил 8,47G во время первого столкновения с барьером в передней части автомобиля. Когда автомобиль развернулся и снова ударился в тот же рельс кормовой частью, то на этот раз сжало на водителя силой 5,5G. Это огромные цифры, но аварийная конструкция Chevrolet Corvette проделала свою работу и позволила встать водителю на ноги.

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Видео не столько интересно фактом аварии C8 Corvette Z06, сколько стало поразительным примером того, как далеко продвинулось оборудование безопасности. Видеорегистраторы со всяческими сенсорами и датчиками ныне являются стандартной атрибутикой всех спортивных болидов, благодаря чему можно рассмотреть детали. Правда, пока не установлена точная причина аварии.

У производителя заверили, что через два месяца спортивное купе поставят на ноги и вернут на трек. Фото: Chevrolet

На бортовой видеозаписи мы видим, что дроссельная заслонка фиксируется задолго до вершины поворота, затем коробка переключает передачу у выхода. Эксперты предполагают, что возможной причиной аварии могло быть изменение веса, повлекшее незначительную потерю сцепления на сползших на скользкую поверхность грунта задних шинах.

На замедленном просмотре видно, как левые колеса немного сошли с трассы, из-за чего автомобиль закрутило. Но то была ошибка пилота или какая-то неисправность – еще будет установлено.

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Этот Corvette SteelAnkles презентовали две недели назад, назвав его "самым быстрым в мире C8 Z06 на VIR" со временем 1:58,92. В этот раз также мог быть рекорд, но на 621 мили, как показал одометр, Z06 прекратил забег.

Здесь, считай, столкновение с преградой обошлось для купе почти безболезненно, но водителя на 5,5G сжало. Фото: Chevrolet

Кстати, обратите внимание на конечный хронометраж видео: после такого крушения двигатель продолжает работать в привычном ритме и даже на повышенных оборотах, пока его не выключили.

Итог здесь неоднозначен: иногда гонкая в скором времени круга приносит один рекорд, а иногда оборачивается убытками на всю сумму автомобиля. В этой истории хорошо уже то, что водитель обошелся без значительных травм. Синяки, незначительные ушибы и маленький испуг не принимаем во внимание.