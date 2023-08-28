Під час жахливої аварії на трасі водій Chevrolet C8 Corvette Z06 отримав перевантаження спочатку у 8G, а потім ще 5G, але вибрався з машини самотужки і без ушкоджень.

Пілот був наприкінці кола, коли його машину на трасі Virginia International Raceway сильно повело у правий бік і з усієї сили вгатило в огороджувальну стіну. Купе рикошетом викинуло назад на трасу і добряче покрутило.

Згідно з показниками датчиків, водій отримав 8,47G під час першого зіткнення з бар'єром у передній частині автомобіля. Коли автомобіль розвернувся і знову вдарився в ту саму рейку кормовою частиною, то цього разу стиснуло на водія силою 5,5G. Це величезні цифри, але аварійна конструкція Chevrolet Corvette виконала свою роботу і дозволила встати водію на ноги.

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Відео не стільки цікаве фактом трощі C8 Corvette Z06, скільки стало вражаючим прикладом того, як далеко просунулося обладнання безпеки. Відеореєстратори з усілякими сенсорами і датчиками нині є стандартною атрибутикою усіх спортивних болідів, завдяки чому можна розгледіти деталі. Щоправда, поки не встановлено точної причини аварії.

У виробника запевнили, що через два місяці спортивне купе "поставлять на ноги" й повернуть на трек. Фото: Chevrolet

На бортовому відеозаписі ми бачимо, що дросельна заслінка фіксується задовго до вершини повороту, а потім коробка перемикає передачу біля виходу. Експерти припускають, що можливою причиною аварії могла бути зміна ваги, що спричинила незначну втрату зчеплення на задніх шинах, що сповзли на слизьку поверхню ґрунту.

На уповільненому перегляді видно, як ліві колеса трішечки зійшли з траси, через що автомобіль закрутило. Але чи це була помилка пілота, чи якась несправність – ще буде встановлено.

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Цей Corvette SteelAnkles презентували два тижні тому, назвавши його "найшвидшим у світі C8 Z06 на VIR" із часом 1:58,92. Цього разу також міг бути рекорд, але на 621 милі, як показав одометр, Z06 припинив забіг.

Тут, вважай, зіткнення з перепоною обійшлося для купе майже безболісно, але водія на 5,5G стиснуло. Фото: Chevrolet

До речі, зверніть увагу на кінцевий хронометраж відео: після такої трощі двигун продовжує працювати у звичному ритмі і навіть на підвищених обертах, доки його не вимкнули.

Підсумок тут неоднозначний: іноді гонитва за швидким часом кола приносить один рекорд, а іноді обертається збитками на всю суму автомобіля. У цій історії добре уже те, що водій обійшовся без значних травм. Синяки, незначні забої та маленький переляк до уваги не беремо.