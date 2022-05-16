Раскрашенная в цвета украинского флага, машина приняла участие в популярном этапе кольцевой гонки кубка NASCAR.

14-15 мая на автодроме в Канзасе Спидвей (США) прошел очередной этап кубка NASCAR по кольцевым гонкам. В числе участников был автомобиль Chevrolet под номером 77, оформленный в украинской символике.

Желто-голубой спорткар с надписью “Слава Украине”, которым руководил Джош Билички, увидели 4,5 миллиона зрителей – включая как присутствовавших на соревнованиях, так и тех, кто наблюдал за ними на телеэкране или в YouTube.

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Спонсором участия автомобиля стала неприбыльная организация Ukrainian American Coordinating Council (Украинско-американский координационный совет Северной Калифорнии).

Таким образом, украинская диаспора привлекла внимание американцев к событиям в Украине, а также предлагает помочь украинцам в борьбе с рашистами материально. Для этого работает специальный фонд UACC, который сделал много полезных дел для украинцев.