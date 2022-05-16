Розфарбована в кольори українського прапору, машина взяла участь у популярному етапі кільцевих перегонів кубка NASCAR.

14-15 травня на автодромі в Канзасі Спідвей (США) пройшов черговий етап кубку NASCAR з кільцевих перегонів. Серед учасників був автомобіль Chevrolet під номером 77, оформлений в українській символіці.

Блакитно-голубий спорткар з написом "Слава Україні", яким керував Джош Білічкі, побачили 4,5 мільйони глядачів – включаючи як тих, хто був присутнім на змаганнях, так і тих, хто спостерігав за ними на телеекрані чи в YouTube.

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Спонсором участі автомобіля стала неприбуткова організація Ukrainian American Coordinating Council (Українсько-американська координаційна рада Північної Каліфорнії).

Таким чином українська діаспора привернула увагу американців дол подій в Україні, а також пропонує допомогти українцям в боротьбі з рашистами матеріально. Для цього працює спеціальний фонд UACC, який вже зробив багато корисних справ для українців.