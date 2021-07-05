В Сеть слили фотографию с официальной фотосессии новой "Двойки" BMW.

Спортивное купе BMW 2 серии второго поколения в топ-версии M240i xDrive раскрыли до официальной премьеры. У него узкие "ноздри" и широкие фары.

Узнайте также: Стало известно, когда появится новый Toyota Land Cruiser Prado

BMW M240i удивляет своим дизайном, так как он тяготеет больше к формам предыдущих поколений спорткаров BMW, чем к современным тенденциям. Вместо "прищуренных" тонких фар, как в современных M4 или M8, младшая двухдверка имеет оптику, стилизованную под BMW M6 E63 образца 2005-2010 года.

Фото: BMW M6 второго поколения в кузове E63 / BMW

Двойная решетка радиатора в "Двойки" – скромная, компактная, как и сам автомобиль. Очевидно, нового предмета для дискуссий о дизайне у горячего купе 2 серии не будет, зато автомобиль будет сосредоточен на характеристиках и управляемости.

Фото: современные модели BMW: M4, M8 и iX / BMW

Также привлекают внимание нетипичные для сегодняшних BMW треугольные воздухозаборники – такие уже использовались на других моделях марки в прошлом.

Предыдущие шпионские фото BMW 2 Series позволяют также взглянуть на корму спорткара, где снова можно увидеть широкую оптику, которая по формам напоминает о предыдущих поколениях баварских спорткаров.

Фото: шпионские фото BMW 2 серии 2021 года / Autoevolution

Технику топовой BMW 2 серии уже раскрыл сам производитель. Под капотом топовой "Двойки" будет 3-литровый твин-турбомотор мощностью 375 лошадиных сил. Версия M240i будет иметь 8-скоростную автоматическую трансмиссию. Традиционно xDrive в названии модели означает полный привод, тогда как простые "Двойки", топовые M2 и M2 Competition, будут иметь задний привод. Также версии M240i будут иметь в оснащении адаптивное шасси, управление с переменным передаточным числом и адаптивные амортизаторы.

BMW раскроет всю информацию о BMW 2 Series уже завтра, 6 июля, а публичная премьера купе второго поколения состоится на Фестивале скорости в Гудвуде; мероприятие пройдет с 8 по 11 июля. На старте продаж компактное купе будет предлагаться в версиях 230i и M240i xDrive, а позже линейку могут пополнить другие варианты, тогда как на топовую версию M2 придется ждать еще не менее года.