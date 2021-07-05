У Мережу злили світлину з офіційної фотосесії нової "Двійки" BMW.

Спортивне купе BMW 2 Серії другого покоління в топ-версії M240i xDrive розкрили до офіційної прем'єри. У неї вузькі “ніздрі” і широкі фари.

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BMW M240i дивує своїм дизайном, оскільки він тяжіє більше до форм попередніх поколінь спорткарів BMW, ніж до сучасних тенденцій. Замість “примружених” тонких фар, як у сучасних M4 чи M8, молодша дводверка має оптику, стилізовану під BMW M6 E63 зразка 2005–2010 року.



Фото: BMW M6 другого покоління в кузові E63 / BMW

Подвійна решітка радіатора у “Двійки” – скромна, компактна, як і сам автомобіль. Очевидно, нового предмету для дискусій про дизайн у гарячого купе 2 Серії не буде, натомість автомобіль буде зосереджений на характеристиках і керованості.

Фото: сучасні моделі BMW: M4, M8 та iX / BMW

Також привертають увагу нетипові для сьогоднішніх BMW трикутні повітрозабірники – такі вже використовувались на інших моделях марки в минулому.

Попередні шпигунські фото BMW 2 Series дозволяють також поглянути на корму спорткара, де знову можна бачити широку оптику, що за формами нагадує про попередні покоління баварських спорткарів.

Фото: шпигунські фото BMW 2 Серії 2021 року / Autoevolution

Техніку топової BMW 2 Серії вже розкрив сам виробник. Під капотом топової “Двійки” буде 3-літровий твін-турбомотор потужністю 375 кінських сил. Версія M240i матиме 8-швидкісну автоматичну трансмісію. Традиційно xDrive у назві моделі означає повний привід, тоді як простіші “Двійки”, топові M2 й M2 Competition матимуть задній привід. Також версії M240i матимуть в оснащенні адаптивне шасі, управління зі змінним передавальним числом та адаптивні амортизатори.

BMW розкриє усю інформацію про BMW 2 Series вже завтра, 6 липня, а публічна прем'єра купе другого покоління відбудеться на Фестивалі швидкості у Гудвуді; захід триватиме з 8 по 11 липня. На старті продажів компактне купе буде пропонуватись у версіях 230i та M240i xDrive, а пізніше лінійку можуть поповнити інші варіанти, тоді як на топову версію M2 доведеться чекати ще не менше року.