Позашляховик наступного покоління повинен вийти на ринок взимку 2022 року, однак він може затриматися.

Японський портал Best Car Web з посиланням на японських дилерів повідомляє, що Toyota Land Cruiser Prado наступного покоління може затриматись з ринковим дебютом і вийде не взимку 2022 року, а влітку 2023-го.

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Причиною затримки інсайдери називають плани Toyota з оновлення інших моделей, зокрема мінівенів Alphard та Noah, а також випуск кросовера під назвою Crown.

Про наступний Toyota Land Cruiser Prado вже дещо відомо. За попередніми даними, новий позашляховик буде відрізнятися від моделі нинішнього покоління за габаритами – він буде на півтора сантиметра коротшим, на шість сантиметрів нижчим і на три сантиметри ширшим. Очікується, що силові агрегати будуть представлені 2,8-літровим дизелем та бензиновим V6 з подвійним турбонаддувом. Пізніше, у 2024 році, лінійку поповнить гібридна модифікація.

Наразі найочікуванішою новинкою Toyota залишається Land Cruiser 300. Перша партія LC300 вже навіть була помічена в Україні, однак офіційні продажі ще не стартували. Втім, ми вже знаємо, як виглядає найбідніша версія найдорожчого позашляховика Toyota.