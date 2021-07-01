Внедорожник следующего поколения должен выйти на рынок зимой 2022 года, однако он может задержаться.

Японский портал Best Car Web со ссылкой на японских дилеров сообщает, что Toyota Land Cruiser Prado следующего поколения может задержаться с рыночным дебютом и получится не зимой 2022 года, а летом 2023-го.

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Причиной задержки инсайдеры называют планы Toyota по обновлению других моделей, в частности минивэнов Alphard и Noah, а также выпуск кроссовера под названием Crown.

О следующем Toyota Land Cruiser Prado уже кое-что известно. По предварительным данным, новый внедорожник будет отличаться от модели нынешнего поколения за габаритами – он будет на полтора сантиметра короче на шесть сантиметров ниже и на три сантиметра шире. Ожидается, что силовые агрегаты будут представлены 2,8-литровым дизелем и бензиновым V6 с двойным турбонаддувом. Позже, в 2024 году, линейку пополнит гибридная модификация.

Сейчас самой ожидаемой новинкой Toyota остается Land Cruiser 300. Первая партия LC300 уже даже была замечена в Украине, однако официальные продажи еще не стартовали. Впрочем, мы уже знаем, как выглядит самая бедная версия самого дорогого внедорожника Toyota.