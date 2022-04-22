Такой вывод можно сделать из аналитики одного из операторов рынка такси.

Количество заказов такси с момента начала войны упало более чем втрое. В середине апреля спрос начал несколько расти, но все еще не дотягивает до показателей до 24 февраля. Такие данные "Опендатабот" публикует по данным сервиса такси "Бонд", который работает в Одессе, Киеве и Черноморске.

Конечно, эта статистика нерепрезентативна, ведь "Бонд" – небольшой оператор такси в сравнении с Uber, Bolt и Uklon, которые контролируют большую часть рынка городских частных перевозок. Однако от них статистики пока нет. Впрочем, даже данные одного оператора рынка более чем показательны.

Напомним, Как службы такси работают во время военного положения