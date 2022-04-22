Такий висновок можна зробити з аналітики одного з операторів ринку таксі.
Кількість замовлень таксі з моменту початку війни впала більш ніж утричі. В середині квітня попит почав дещо зростати, але все ще не дотягує до показників до 24 лютого. Такі дані "Опендатабот" публікує за даними сервісу таксі "Бонд", який працює в Одесі, Києві та Чорноморську.
Звичайно, ця статистика нерепрезентативна, адже "Бонд" – невеликий оператор таксі у порівнянні з Uber, Bolt та Uklon, які контролюють більшу частину ринку міських приватних перевезень. Однак від них статистики поки що немає. Втім, навіть дані одного оператори ринку більш ніж показові.