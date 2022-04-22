Такий висновок можна зробити з аналітики одного з операторів ринку таксі.

Кількість замовлень таксі з моменту початку війни впала більш ніж утричі. В середині квітня попит почав дещо зростати, але все ще не дотягує до показників до 24 лютого. Такі дані "Опендатабот" публікує за даними сервісу таксі "Бонд", який працює в Одесі, Києві та Чорноморську.

Звичайно, ця статистика нерепрезентативна, адже "Бонд" – невеликий оператор таксі у порівнянні з Uber, Bolt та Uklon, які контролюють більшу частину ринку міських приватних перевезень. Однак від них статистики поки що немає. Втім, навіть дані одного оператори ринку більш ніж показові.

Нагадаємо, як служби таксі працюють під час воєнного стану.