Спрос на запасные колеса растет: немецкие воры это доказали

Инцидент произошел в ночь с понедельника на вторник, то есть с 30 июня на 1 июля. На припаркованных автовозах стояли новенькие автомобили, перевозившиеся в торговую сеть дилерских центров.

Как пишет presseportal.de, водители сделали обязательный перерыв на отдых в зоне стоянки возле заправки на улице Пфельцер Вайнштрассе Вест. Однако именно в это время группа преступников, поскольку такая операция одиночке не под силу, совершила кражу.

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По данным полиции, неизвестные лица мастерски сняли запасные колеса и забрали их. Они заранее имели инструментарий для проведения такой сделки и хорошо подгадали время для этого.

Сняв за считанные минуты запасные колеса, злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. Конечно, никаких следов они не оставили.

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Полиция не указывает марку и модели автомобилей, но по фото видно, что это шасси легких коммерческих автомобилей (LCV) для создания всевозможных надстроек. По определенным чертам угадывается Mercedes-Benz Sprinter. Обычно там запаска крепится сверху классической фиксацией.

Для снятия нужен колесный гаечный ключ, которым следует открутить винт крепления, и все. Конечно, кроме ключа, нужно иметь еще и умение, а для быстрого проведения такой процедуры – еще и мастерское умение делать демонтаж.

Убытки оцениваются в 1000 евро, это примерно 333,33 евро за каждое колесо. Больше скрутить "запасок" не получилось, поскольку что-то помешало.