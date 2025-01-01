Попит на запасні колеса зростає: німецькі злодії це довели

Інцидент стався у ніч з понеділка на вівторок, тобто з 30 червня на 1 липня. На припаркованих автовозах стояли новенькі автомобілі, що перевозилися в торгову мережу дилерських центрів.

Як пише presseportal.de, водії зробили обов’язкову перерву на відпочинок в зоні стоянки біля заправки на вулиці Пфельцер Вайнштрассе Вест. Однак саме в цей час група злочинців, оскільки така операція одинаку не під силу, здійснила крадіжку.

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За даними поліції, невідомі особи майстерно зняли запасні колеса та забрали їх. Вони заздалегідь мали інструментарій для проведення такої оборудки та добре підгадали час для цього.

Знявши за лічені хвилини запасні колеса, зловмисники зникли у невідомому напрямку. Звісно, жодних слідів вони не лишили.

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Поліція не вказує марку та моделі автомобілів, але з фото видно що це шасі легких комерційних автомобілів (LCV) для створення усіляких надбудов. За певними рисами вгадується Mercedes-Benz Sprinter. Зазвичай там запаска кріпиться зверху класичною фіксацією.

Для зняття потрібен колісний гайковий ключ, яким слід відкрутити гвинт кріплення, і все. Звісно, окрім ключа, потрібно мати ще й вміння, а для швидкого проведення такої процедури – ще й майстерне вміння робити демонтаж.

Збитки оцінюються в 1000 євро, це приблизно 333,33 євро за кожне колесо. Більше скрути "запасок" не вийшло, оскільки щось завадило.