Сравним расходы на "заправку" электромобиля по новому тарифу и ГБО

Большинство украинских владельцев электромобилей заряжают их дома (или возле дома, в гараже и т.д.), и значительно реже пользуются зарядными станциями с общим доступом – преимущественно при дальних поездках, пребывании в другом городе или при срочной необходимости быстро зарядить батарею автомобиля.

Пока нет абсолютно точной статистики относительно того, какая часть владельцев электромобилей заряжает их исключительно дома, а сколько не имеют собственной точки подключения, которую можно было использовать для пополнения запаса хода машины. Однако из опросов покупателей, проведенных Институтом исследований авторынка ранее, известно, что наличие возможности именно домашней (ночной) зарядки было решающим фактором при покупке электромобиля для более 90% опрошенных.

Кстати сколько стоит зарядка электромобилей по новому тарифу?

Итак, бытовой тариф важен, потому что именно от домашних розеток большинство заряжает свои автомобили. И его повышение, очевидно, повлияет на цену условных 100 километров пробега. Но для того, чтобы понять, насколько все изменится, следует перейти к расчетам. Они и покажут, способна ли электроэнергия по 4 с копейками гривны за киловатт-час затормозить рынок электромобилей.

Для примера возьмем (без конкретной марки и модели), условную легковушку С-класса, которая потребляет в городском цикле 17 кВт-ч на каждые 100 км пробега. Также учтем 10% потерь на КПД зарядного устройства и обслуживание батареи во время зарядки (охлаждение, работа управляющей автоматики и т.д.). Итак, конце имеем 18,7 кВт-ч которые надо "закачать" в батарею для преодоления 100 километров.

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По предыдущему тарифу это обходилось в почти 50 гривен. По новому – 80 грн (округленно). Если используется двухзонный счетчик электроэнергии и зарядки происходит в льготный период (ночной), тогда каждая сумма становится вдвое меньше.

Далее, для большей наглядности и лучшего понимания масштаба фактора экономии при эксплуатации электромобиля, сравним цену его зарядки на платных скоростных чарджерах (при 15 грн/кВт-ч) и добавим расходы подобного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, который потребляет 10 л бензина по цене 55 грн/л на 100 км в городском цикле, или 12 литров сжиженной пропан-бутановой смеси по 27 грн/л.

Расходы на 100 км пробега легкового автомобиля в зависимости от источника энергии

Итак, даже после повышения тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей (и даже без учета "ночного" тарифа) расход 80 грн/100 км остаются наименьшим из всех доступных вариантов для небольшого семейного автомобиля, который эксплуатируется преимущественно в городе. А при использовании двухзонного счетчика и зарядке ночью расходы на 100 км составляют сумму, равную цене одного стакана "американо". Поэтому изменение тарифа на электроэнергию не окажет существенного влияния на рынок электромобилей, поскольку этот вид энергии до сих пор остается самым доступным по сравнению со всеми другими.

Также интересно подержанные электромобили дешевеют значительно быстрее бензиновых

Однако для полноты картины стоит учесть еще один фактор – доступность этого ресурса. Ведь сейчас во многих городах электроэнергия подается по графикам, а это уже затрудняет эксплуатацию электромобиля, делает немало публичных ЭЗС недоступными на много часов. И как раз этот фактор (а не цена за кВт-ч) может стать сдерживающим развитие сегмента электромобилей на украинском рынке.