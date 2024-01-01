Сразу в трех Сервисных Центрах МВД разоблачили "решал"

Кандидаты в водители продолжают обращаться к “бегункам” и “ришалам” - людям, которые предлагают “помощь” в сдаче экзаменов. Последним противодействуют оперативники ДВБ и следователи Нацполиции.

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Например, недавно в столице полицейские разоблачили 32-летнего мужчину, который пытался получить 14 000 гривен от жительницы Киева за положительную оценку на практическом экзамене по вождению.

Полицейские Харьковщины разоблачили 55-летнего мужчину, который обещал договориться с работниками ТСЦ о сдаче практического экзамена для открытия дополнительной категории “С”.

Аналогичную схему полицейские пресекли и в Одесской области. Правда, чтобы заставить клиента согласиться, двое дельцов прибегли к запугиваниям – в случае отказа пригрозили создать искусственные препятствия при сдаче экзаменов.

Всем фигурантам уже объявили о подозрении.