Одразу в трьох Сервісних Центрах МВС викрили "рішал"

Кандидати у водії продовжують звертатись до “бігунків” та “рішал” - людей, які пропонують “допомогу” у складанні іспитів. Останнім протидіють оперативники ДВБ та слідчі Нацполіції.

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Наприклад, нещодавно у столиці поліцейські викрили 32-річного чоловіка, який намагався отримати 14 000 гривень від мешканки Києва за позитивну оцінку на практичному іспиті з водіння.

Поліцейські Харківщини викрили 55-річного чоловіка, який обіцяв домовитися з працівниками ТСЦ про складання практичного іспиту для відкриття додаткової категорії “С”.

Аналогічну схему поліцейські припинили й в Одеській області. Щоправда, щоб змусити клієнта погодитися, двоє ділків вдалися до залякувань – у разі відмови пригрозили створити штучні перешкоди при складанні іспитів.

Усім фігурантам вже оголосили про підозру.