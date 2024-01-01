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Одразу в трьох Сервісних Центрах МВС викрили "рішал"

У кількох областях Нацполіція викрила і припинила діяльність "бігунків" з ТСЦ. Усі вони пропонували кандидатам у водії "допомогу" в успішному складанні іспити для отримання "прав".
Поліція активно ловить "бігунків" у ТСЦ - Auto24
Євген Гудущан
logo16 квітня, 08:40
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Кандидати у водії продовжують звертатись до “бігунків” та “рішал” - людей, які пропонують “допомогу” у складанні іспитів. Останнім протидіють оперативники ДВБ та слідчі Нацполіції.

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Наприклад, нещодавно у столиці поліцейські викрили 32-річного чоловіка, який намагався отримати 14 000 гривень від мешканки Києва за позитивну оцінку на практичному іспиті з водіння.

Поліцейські Харківщини викрили 55-річного чоловіка, який обіцяв домовитися з працівниками ТСЦ про складання практичного іспиту для відкриття додаткової категорії “С”.

Аналогічну схему поліцейські припинили й в Одеській області. Щоправда, щоб змусити клієнта погодитися, двоє ділків вдалися до залякувань – у разі відмови пригрозили створити штучні перешкоди при складанні іспитів.

Усім фігурантам вже оголосили про підозру.

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