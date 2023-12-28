Какие именно автомобили ввозили украинцы в 2023 году?

С начала года украинцы приобрели 191 тыс. подержанных легковых авто, ввезенных из-за рубежа. Это в 3,5 раза больше реализации новых автомобилей за тот же период, сообщает Укравтопром.

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Средний возраст подержанных машин, которые в этом году получили украинские номера, составляет 10,3 года. Наибольшую долю из этого количества составили бензиновые авто – 45%. Далее следуют дизельные – 33%; электромобили – 14%; авто с ГБО – 5%; гибриды – 3%.

Самым популярным бензиновым автомобилем с пробегом был Volkswagen Golf. Лидером среди дизельных и авто с ГБО стал Renault Megane. В сегменте электромобилей первенство за Nissan Leaf. В части гибридов многочисленным был Ford Fusion US.