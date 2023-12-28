Середній вік вживаних авто, що в цьому році ввезли в Україну, перевищує 10 років.

З початку року українці придбали 191 тис. уживаних легкових авто, ввезених з-за кордону. Це у 3,5 раза більше за реалізацію нових автомобілів за той самий період, повідомляє Укравтопром.

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Середній вік вживаних машин, що в цьому році перейшли на українські номери, становить 10,3 року. Найбільшу частку з цієї кількості склали бензинові авто – 45%. Далі йдуть дизельні – 33%; електромобілі – 14%; авто з ГБО – 5%; гібриди – 3%.

Найпопулярнішим бензиновим автомобілем з пробігом, що в цьому році перейшов на українську реєстрацію був Volkswagen Golf. Лідером серед дизельних та авто з ГБО став Renault Megane. В сегменті електромобілів першість за Nissan Leaf. В частині гібридів найчисельнішим був Ford Fusion US.