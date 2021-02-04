Средняя цена на автогаз 4 февраля в сетях АЗС повысилась на 23 коп. за литр, до 13,56 грн за литр. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

В сетях ОККО и Sokar продукт подорожал на 50 коп. за литр, до 14,48 грн за литр. На 77 коп. за литр, до 13,86 грн за литр подняла цены Sun OIL.

Читайте также: Украинцы перестали вписывать ГБО в “техпаспорт"

Консолидированная сеть "Привата", которая владеет наибольшим количеством газовых модулей, в среднем повысила цены на 22 коп. за литр, до 12,78 – 12,80 грн за литр. Наибольшее повышение цен в этой сети зафиксировано в Черкасской области, где стоимость автогаза выросла на 70 коп. за литр, до 12,05 грн за литр. В некоторых других областях цена выросла на 20 – 45 коп. за литр.

AMIC и Shell подняли цены на 24 и 16 коп. за литр, до 13,35 и 13,51 грн за литр соответственно. Такие сети как "БРСМ-Нафта", KLO, "Автотранс", "Параллель", BVS, "Фактор", "Авантаж 7", Marshal, Motto и др. увеличили цифры ценников на автогаз на 10 – 40 копеек. за литр.

По данным Консалтинговой группы "А-95", оптовая стоимость сжиженного газа на условиях самовывоза с ГНС с 4 января по 4 февраля выросла на 3 940 грн/т, до 22 5700 грн/т. При этом средняя розничная цена продукта в Украине за этот период увеличилась на 1,21 коп. за литр, до 13,56 грн за литр.

Аналитик "А-95" Артем Куюн отмечает, что рост оптовых цен в Украине объясняется повышением себестоимости импортных партий ресурса в начале февраля.

"Сейчас потенциал для роста цен на АЗС составляет как минимум 1,5 грн за литр. Учитывая минимальные запасы автогаза в Украине, реакция розницы на оптовый скачок может быть быстрее, чем обычно", – добавил А. Куюн.