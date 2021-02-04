Середня ціна на автогаз 4 лютого в мережах АЗС підвищилася на 23 коп. за літр, до 13,56 грн за літр. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

У мережах ОККО і Sokar продукт здорожчав на 50 коп. за літр, до 14,48 грн за літр. На 77 коп. за літр, до 13,86 грн за літр підняла ціни Sun OIL.

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Консолідована мережа "Привату", що володіє найбільшою кількістю газових модулів, у середньому підвищила ціни на 22 коп. за літр, до 12,78-12,80 грн за літр. Найбільше підвищення цін у цій мережі зафіксовано в Черкаській області, де вартість автогазу виросла на 70 коп. за літр, до 12,05 грн за літр. У деяких інших областях ціна виросла на 20-45 коп. за літр.

AMIC і Shell підняли ціни на 24 і 16 коп. за літр, до 13,35 і 13,51 грн за літр відповідно. Такі мережі як "БРСМ-Нафта", KLO, "Автотранс", "Паралель", BVS, "Фактор", "Авантаж 7", Marshal, Motto та ін. збільшили цифри цінників на автогаз на 10-40 коп. за літр.

За даними Консалтингової групи "А-95", гуртова вартість скрапленого газу на умовах самовивозу з ГНС з 4 січня по 4 лютого виросла на 3 940 грн/т, до 22 5700 грн/т. При цьому середня роздрібна ціна продукту в Україні за цей період збільшилася на 1,21 коп. за літр, до 13,56 грн за літр.

Аналітик "А-95" Артем Куюн відзначає, що зростання гуртових цін в Україні пояснюється підвищенням собівартості імпортних партій ресурсу на початку лютого.

"Нині потенціал для зростання цін на АЗС становить як мінімум 1,5 грн за літр. З огляду на мінімальні запаси автогазу в Україні реакція роздробу на гуртовий стрибок може бути швидшою, ніж зазвичай", – додав А.Куюн.