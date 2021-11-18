Стоимость автомобильного газа продолжает расти. Учитывая мировые и локальные факторы, стоимость топлива и дальше будет увеличиваться.

Сегодня, 18 ноября, цены на сжиженный газ в сетях АЗС по Украине продолжили расти. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

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На АЗС WOG стоимость автогаза выросла в среднем на 20 коп./л до 19,58 грн/л. Автогаз на станциях "Автотранс" подорожал на 15 коп./л до 19,13 грн/л.

СВГ на станциях операторов KLO и "Авантаж 7" подорожал в среднем на 15 и 10 коп./л, до 19,39 и 18,25 грн/л соответственно.

Такие сети как "Фактор", ZOG, Marshal, "Укргаздобыча", "БРСМ-Нефть", Motto и другие подняли цены на 5-20 коп./л (см. табл.).

Средняя цена на автогаз по Украине, по данным А-95, составила 18,85 грн/л (+4 коп./л до 17 ноября).

Изменение розничных цен на автогаз на АЗС с 17 по 18 ноября, грн/л: