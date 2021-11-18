Вартість автомобільного газу продовжує зростати. З огляду на світові та локальні фактори, вартість пального й надалі буде збільшуватись.

Сьогодні, 18 листопада, ціни на скраплений газ у мережах АЗС по Україні продовжили зростати. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

Читайте також: Перевірка якості та недоливу автогазу в Україні: вересень 2021 року

На АЗС WOG вартість автогазу зросла в середньому на 20 коп./л, до 19,58 грн/л. Автогаз на станціях "Автотранс" здорожчав на 15 коп./л, до 19,13 грн/л.

СВГ на станціях операторів KLO й "Авантаж 7" здорожчав у середньому на 15 і 10 коп./л, до 19,39 і 18,25 грн/л відповідно.

Такі мережі як "Фактор", ZOG, Marshal, "Укргазвидобування", "БРСМ-Нафта", Motto й інші підняли ціни на 5-20 коп./л (див. табл.).

Середня ціна на автогаз по Україні, за даними "А-95", склала 18,85 грн/л (+4 коп./л до 17 листопада).

Зміна роздрібних цін на автогаз на АЗС з 17 по 18 листопада, грн/л: