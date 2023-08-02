После повышения налогов цены на АЗС продолжают увеличиваться. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока не закончатся запасы горючего ввезены до повышения налоговой нагрузки.

В период с 1 по 2 августа средняя цена по стране бензина марки А-95 выросла на 0,48 грн/л и составила 49,38 грн/л, бензин А-95+ подорожал на 0,57 грн/л – до 51, 62 грн/л, а дизельное топливо – на 0,49 грн/л, до 48,59 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

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В частности, на ОККО и WOG все виды горючего подорожали на 1 грн/л: бензины марки А-95 — до 51,99 грн/л, А-95-премиум — до 53,99 грн/л, ДТ — до 51,99 грн/л. /л.

На станциях государственной сети «Укрнафта» все виды горючего подорожали тоже на 1 грн/л: бензин А-95 — до 47,90 грн/л, бензин А-95+ — до 49,90 грн/л, ГП — до 46, 90 грн/л.

Бензин А-95 в сети SOCAR прибавил 1 грн/л, до 52,99 грн/л, дизтопливо прибавило 2 грн/л (51,99 грн/л). На станциях KLO все виды горючего подорожали на 50 коп./л, а на UPG стандартная «пятерка» и ДП – на 40 коп./л.

Сети "БРСМ-Нефть", "Авантаж 7", VostokGaz, Mango, "Фактор" и другие повысили цены на топливо в пределах 0,4-2 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и ГП на АЗС с 1 по 2 августа 2023 г., грн/л: