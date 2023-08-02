Після підвищення податків ціни на АЗС продовжують збільшуватись. Цей процес триватиме, допоки не закінчаться запаси пального, ввезеного до підвищення податкового навантаження.

У період із 1 по 2 серпня середня ціна бензину марки А-95 зросла на 0,48 грн/л і склала 49,38 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 0,57 грн/л — до 51,62 грн/л, а дизельне пальне — на 0,49 грн/л, до 48,59 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

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Зокрема, на ОККО й WOG усі види пального здорожчали на 1 грн/л: бензини марки А-95 — до 51,99 грн/л, А-95-преміум — до 53,99 грн/л, ДП — до 51,99 грн/л.

На станціях державної мережі «Укрнафта» всі види пального здорожчали теж на 1 грн/л: бензин А-95 — до 47,90 грн/л, бензин А-95+ — до 49,90 грн/л, ДП — до 46,90 грн/л.

Бензин А-95 у мережі SOCAR додав 1 грн/л, до 52,99 грн/л, дизпальне додало 2 грн/л (51,99 грн/л). На станціях KLO всі види пального здорожчали на 50 коп./л, а на UPG стандартна «пятірка» і ДП — на 40 коп./л.

Мережі «БРСМ-Нафта», «Авантаж 7», VostokGaz, Mango, «Фактор» та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,4-2 грн/л.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 1 по 2 серпня 2023 р., грн/л: