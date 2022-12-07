Стоимость горючего на украинских АЗС продолжает увеличиваться. Удорожание вызвано увеличением объема потребления.

В среду, 7 декабря, по сравнению со вторником, 6 декабря, средние цены на крупнейших заправках Украины на бензин марки Евро-95 повысились на 0,6% до 53,00 гривен за литр, а на автогаз и дизельное топливо марки Евро сохранились на уровне 29,73-56,00 гривен за литр. Об этом свидетельствуют данные на сайтах ведущих украинских АЗС, передают Українські Новини.

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Средние цены на бензин А-95 повысились на 0,6% с 52,66 грн/л до 53,00 грн/л. Средние цены на дизельное горючее сохранились на 56,00 гривны за литр. Средние цены на газ сохранились на уровне 29,73 гривны за литр.