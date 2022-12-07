Вартість пального на українських АЗС продовжує збільшуватись. Подорожчання викликане збільшенням об’єму споживання.

У середу, 7 грудня, порівняно із вівторком, 6 грудня, середні ціни на найбільших заправках України на бензин марки "Євро-95" підвищилися на 0,6% до 53,00 гривень за літр, а на автогаз та дизельне паливо марки "Євро" збереглися на рівні 29,73-56,00 гривень за літр. Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС, передають Українські Новини.

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Середні ціни на бензин А-95 підвищилися на 0,6% із 52,66 гривні за літр до 53,00 гривні за літр. Середні ціни на дизельне пальне збереглися на 56,00 гривні за літр. Середні ціни на газ збереглися на рівні 29,73 гривні за літр.