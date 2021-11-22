Рост цен на автомобильное горючее продолжается. Наибольшую динамику показывает автомобильный газ – средняя цена которого достигла 19 грн за литр.

За выходные (19-22 ноября) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС выросла на 11 коп./л до 19,00 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

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На АЗС WOG стоимость автогаза выросла в среднем на 10 коп./л до 19,68 грн/л, на SOCAR – на 20 коп./л, до 19,58 грн/л. Автогаз на станциях AMIC подорожал на 16 коп/л до 18,77 грн/л.

Консолидированная сеть АЗС "Привата", имеющая наибольшее количество газовых модулей, повысила цены в среднем на 15-16 коп./л до 18,32-18,33 грн/л. На станциях сети Shell ресурс прибавил 8 коп./л (до 18,97 грн/л).

СУГ на станциях операторов "БРСМ-Нефть" и Motto подорожал в среднем на 33 и 19 коп./л, до 19,30 грн/л и 19,24 грн/л соответственно.

Такие сети как Авантаж 7, KLO, Prime, Фактор, Автотранс, Chipo, BVS, ZOG и другие подняли цены на 10-40 коп./л (см. табл.).

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 19 по 22 ноября, грн/л: