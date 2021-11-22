Зростання цін на автомобільне пальне продовжується. Найбільшу динаміку показує автомобільний газ, середня ціна якого вже досягла 19 грн за літр.

За вихідні (19-22 листопада) середня ціна зрідженого газу в мережах АЗС зросла на 11 коп./л, до 19,00 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

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На АЗС WOG вартість автогазу зросла в середньому на 10 коп./л до 19,68 грн/л, на SOCAR — на 20 коп./л, до 19,58 грн/л. Автогаз на станціях AMIC подорожчав на 16 коп./л до 18,77 грн/л.

Консолідована мережа АЗС "Привата", яка має найбільшу кількість газових модулів, підвищила ціни в середньому на 15-16 коп./л, до 18,32-18,33 грн/л. На станціях мережі Shell ресурс додав 8 коп./л (до 18,97 грн/л).

ЗВГ на станціях операторів "БРСМ-Нафта" та Motto подорожчав у середньому на 33 та 19 коп./л, до 19,30 до грн/л та 19,24 грн/л відповідно.

Такі мережі як Авантаж 7, KLO, Prime, Фактор, Автотранс, Chipo, BVS, ZOG та інші підняли ціни на 10-40 коп./л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін автогазу на АЗС з 19 по 22 листопада, грн/л: