После увеличения налогов сжиженный газ дорожает медленнее других видов горючего.

Средняя цена на сжиженный газ в период с 5 по 6 сентября в сетях АЗС увеличилась на 0,10 грн/л – до 24,14 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

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В сетях ОККО и WOG цена выросла на 28 и 33 копейки на литре – до 24,99 грн/л и 24,98 грн/л соответственно. На станциях Rodnik, KLO и Автотранс продукт подорожал на 20 коп./л, до 24,18-24,19 грн/л. В сетях "Авантаж", AMIC и U.GO цена выросла на 10-40 коп./л.

Изменение розничных цен на АЗС с 5 по 6 сентября, грн/л: