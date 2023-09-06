Після збільшення податків скраплений газ дорожчає повільніше, ніж інші види пального.

Середня ціна на скраплений газ у період із 5 по 6 вересня у мережах АЗС збільшилася на 0,10 грн/л – до 24,14 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

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У мережах ОККО й WOG ціна виросла на 28 і 33 копійки на літрі – до 24,99 грн/л і 24,98 грн/л відповідно. На станціях Rodnik, KLO й «Автотранс» продукт здорожчав на 20 коп./л, до 24,18-24,19 грн/л. У мережах «Авантаж», AMIC і U.GO ціна виросла на 10-40 коп./л.

Зміна роздрібних цін на АЗС з 5 по 6 вересня, грн/л: