Автомобильные масла имеют свой срок хранения. Причем для разных марок и типов масла он свой. Пренебрегать рекомендованным периодом не стоит, ведь это может повредить двигателю и другим агрегатам авто.

Современные моторные и трансмиссионные масла имеют достаточно сложную структуру. Некоторые компоненты со временем теряют свои свойства, что значительно ухудшает качество масла. Используя масла, у которых истек срок годности, не стоит рассчитывать на полное соответствие заявленным характеристикам. Старые масла могут даже вывести двигатель из строя.

Рассказываем, что нужно знать каждому водителю при выборе и эксплуатации моторного масла, чтобы сохранить двигатель своего автомобиля в течение длительного времени в лучшем техническом состоянии.

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Хранение в закрытой таре

На каждой канистре указана дата разлива. Покупая масло для своей машины, следует его проверить, чтобы не наткнуться на непригодный для использования продукт.

«Срок хранения моторных масел Wolf составляет 3 года со дня изготовления, трансмиссионных масел Wolf – 5 лет. Но это при условии, что масло хранится в закрытой и запломбированной таре при нормальных условиях хранения», – отмечают специалисты Wolf Oil Corporation, одного из ведущих независимых производителей высокотехнологичных и передовых смазочных материалов в Европе с более чем 65-летним опытом.

Если речь идет о хранении в открытой (распакованной) канистре, то срок хранения будет меньше. Ведь масло контактирует с воздухом, что приводит к постепенному окислению его компонентов.

О Wolf

Wolf Oil Corporation располагает собственной командой исследований и разработок, лабораториями и производством смазочных материалов для автомобилей в Бельгии. Поэтому все процессы производства масел проходят постоянный контроль и сертифицированы по стандартам ISO. Это исключает возможность подделок и появления некачественной продукции во всех странах, где представлен бренд Wolf.

В двигателе

Смазка в двигателе контактирует с металлическими поверхностями, картерными газами, воздухом, а еще находится под влиянием широкого диапазона температур. Именно поэтому большинство автопроизводителей рекомендует менять моторное масло раз в год, даже если за это время автомобиль не прошел заявленные 10-15 тысяч километров, указанные в инструкции по эксплуатации. Причина таких рекомендаций аналогична окислению компонентов масла.

Если пренебречь рекомендациями завода-производителя, можно не только лишиться гарантии на автомобиль. Просроченная смазка в двигателе обладает худшими свойствами, чем новая – прежде всего это касается отвода тепла, моющих свойств и прочности масляной пленки. Соответственно, эксплуатация на таком масле делает двигатель более подверженным перегреву, повышает расход топлива и способствует образованию отложений внутри двигателя.

Условия хранения

Идеальные условия для хранения моторной смазки – комнатная температура, невысокая влажность воздуха и отсутствие солнечного света. Для автовладельца оптимальным местом хранения масла может быть кладовая, погреб или теплый гараж. Не рекомендуется оставлять масло на балконе, под солнцем, на улице и в холодных помещениях.

Отступать от таких рекомендаций можно, но следует помнить, что это приведет к более быстрой порче масла. При длительном пребывании под влиянием сверхнизких температур смазка может расслаиваться, а имеющиеся в ней присадки могут выпасть в осадок.

Быстро портит масло и солнечный свет. Высокие температуры тоже не желательны – это кажется странным только на первый взгляд, ведь в двигателях масло разогревается до 100 градусов и даже больше. Но в двигателе смазка циркулирует по системе, а в таре со временем расслаивается.

Выводы

При покупке моторного масла важно проверить дату его изготовления и сроки хранения. Если ей осталось менее полугода – лучше поискать другие варианты.

Также следует обратить внимание на место покупки масла. Специализированные магазины и официальные дилеры известных марок смазочных брендов неукоснительно соблюдают рекомендации по хранению продукции. А вот в мелких магазинах и рынках так делают не всегда. Известный европейский производитель с собственной инженерной школой, например Wolf Lubricants, всегда следит за местом продаж и снимает с реализации продукты, исчерпавшие срок реализации.

Менять масло в двигателе и других агрегатах следует согласно рекомендациям завода-изготовителя. Пренебрежение этими правилами может привести к увеличению расхода топлива и уменьшению ресурса двигателя.