Автомобільні оливи мають свій термін зберігання. Причому для різних марок і типів оливи він свій. Нехтувати рекомендованим терміном не варто, адже це може зашкодити двигуну та іншим агрегатам авто.

Сучасні моторні та трансмісійні оливи мають досить складну структуру. Деякі складові з часом втрачають свої властивості, що значно погіршує якість оливи. Використовуючи оливи, у яких закінчився термін придатності, не варто розраховувати на повну відповідність заявленим характеристикам. Старі мастила можуть навіть вивести двигун із ладу.

Розповідаємо, що потрібно знати кожному водієві при виборі та експлуатації моторної оливи, щоб зберегти двигун свого авто протягом довгого часу в найкращому технічному стані.

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Зберігання у закритій тарі

На кожній каністрі вказана дата розливу. Купуючи оливу для свого авто, варто її перевірити, щоб не натрапити на непридатний для використання продукт.

«Термін зберігання моторних олив Wolf становить 3 роки від дати виготовлення, трансмісійних олив Wolf – 5 років. Але це за умови, якщо олива зберігається в закритій та запломбованій тарі при нормальних умовах зберігання», – зазначають спеціалісти Wolf Oil Corporation, одного з провідних незалежних виробників високотехнологічних і передових мастильних матеріалів у Європі з більш ніж 65-річним досвідом.

Якщо мова йде про зберігання у відкритій (розпакованій) каністрі, то термін зберігання буде меншим. Адже олива контактує з повітрям, що призводить до поступового окислення її компонентів.

Про Wolf

Wolf Oil Corporation має власну команду досліджень і розробок, лабораторії та виробництво мастильних матеріалів для автомобілів у Бельгії. Тому всі процеси виготовлення олив проходять постійний контроль і сертифіковані за стандартами ISO. Це виключає можливість підробок та появи у продажу неякісної продукції у всіх країнах, де представлений бренд Wolf.

У двигуні

Мастило у двигуні контактує з металевими поверхнями, картерними газами, повітрям, а ще – перебуває під впливом широкого діапазону температур. Саме через це більшість автовиробників рекомендує міняти моторну оливу раз на рік, навіть якщо за цей час автомобіль не пройшов заявлені 10-15 тисяч кілометрів, що вказані в інструкції з експлуатації. Причина таких рекомендацій аналогічна – окислення компонентів оливи.

Якщо знехтувати рекомендаціями заводу-виробника, можна не лише втратити гарантію на автомобіль. Прострочене мастило у двигуні має гірші властивості за нове – передусім це стосується відводу тепла, миючих властивостей та міцності масляної плівки. Відповідно, експлуатація на такій оливі робить двигун більш схильним до перегріву, підвищує витрату пального та сприяє утворенню відкладень всередині двигуна.

Умови зберігання

Ідеальні умови для зберігання моторного мастила – кімнатна температура, невисока вологість повітря та відсутність сонячного світла. Для автовласника оптимальним місцем зберігання оливи може бути комора, погріб або теплий гараж. Не рекомендується залишати мастило на балконі, під сонцем, на вулиці та в холодних приміщеннях.

Відступати від таких рекомендацій можна, але слід пам’ятати, що це призведе до швидшого псування оливи. При тривалому перебуванні під впливом наднизьких температур мастило може розшаровуватись, а наявні у ньому присадки можуть випасти в осад.

Швидко псує оливу і сонячне світло. Високі температури теж не бажані – це здається дивним лише на перший погляд, адже у двигунах олива розігрівається до 100 градусів і навіть більше. Але у двигуні мастило циркулює по системі, а у тарі з часом розшаровується.

Висновки

При купівлі моторної оливи важливо перевірити дату її виготовлення та термін зберігання. Якщо їй залишилось менш як пів року – краще пошукати інші варіанти.

Також слід звернути увагу на місце купівлі оливи. Спеціалізовані магазини та офіційні дилери відомих марок мастильних брендів неухильно дотримуються рекомендацій зі зберігання продукції. А от про дрібні магазини та ринки так сказати не можна. Відомий європейський виробник з власною інженерною школою, як-от Wolf Lubricants, завжди слідкує за місцем продажу та знімає з реалізації продукти, які вичерпали строк реалізації.

Міняти оливу у двигуні та інших агрегатах потрібно згідно з рекомендаціями заводу-виробника. Нехтування цими правилами може призвести до збільшення витрат пального та зменшення ресурсу двигуна.