Все мы пользуемся смартфонами, в которых такие же литиевые батарейки, как и в электромобилях. Исходя из опыта, батареи мобильных телефонов служат 5 – 8, в лучшем случае – 10 лет. А как с долговечностью батарей в электромобилях?

Продажи электромобилей в мире растут, но у пользователей остается много вопросов на тему батарей и особенностей их эксплуатации. Марка MG решила прояснить ситуацию в этой теме, – сообщает Аutoua.net.

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Четкого ответа о сроке службы батареи электромобиля не существует. Это связано с тем, что в течение срока службы электромобиля на него влияет множество факторов. Кроме того, аккумуляторы разных моделей и производителей могут отличаться между собой. Однако, существуют доказанные факты, которыми можно оперировать перед тем как пересесть с машины с ДВС на "электричку" или наоборот.

Так, заряд, который может содержать литий-ионная батарея, зависит от того, как часто аккумуляторы проходят полный цикл зарядки. А также от того, как часто разряженный блок снова полностью заряжается.

Насколько это влияет на потерю емкости аккумуляторов, зависит от пробега электромобиля и от частоты зарядки, и в меньшей степени связано с возрастом машины. Теоретически аккумулятор электромобиля возрасте 10 лет может оставаться в лучшем состоянии, чем у электромобиля пятилетнего возраста, который интенсивно использовался.

Существует несколько способов, помогающих увеличить срок службы батареи. Первый – не использовать все количество энергии, тем самым сократить количество циклов, через которые проходят аккумуляторы. Рекомендуется поддерживать уровень заряда от 20 до 80%.

Второй – не допускать полной разрядки. Если вы не собираетесь использовать автомобиль в течение нескольких недель, например, в отпуске, убедитесь, что аккумулятор заряжен хотя бы наполовину.

Распространено мнение, что частая зарядка на быстрых станциях постоянного тока вредна для аккумуляторов, однако эксперты утверждают, что это ошибка. Во время зарядки система постоянно контролирует параметры тока и при необходимости, например, в случае повышения температуры батареи автоматически снижает скорость зарядки.