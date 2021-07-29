Усі ми користуємось смартфонами, у яких такі самі літієві батарейки, як і в електромобілях. Виходячи з досвіду, батареї мобільних телефонів служать 5-8, у найкращому випадку – 10 років. А як з довговічністю бартерей в електромобілях?

Продажі електромобілів в світі ростуть, але у користувачів залишається багато питань на тему батарей і особливостей їх експлуатації. Марка MG вирішила прояснити ситуацію в цій темі, - повідомляє Аutoua.net.

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Чіткої відповіді про термін служби батареї електромобіля не існує. Це пов'язано з тим, що протягом терміну служби електромобіля на нього впливають безліч чинників. Крім того, акумулятори різних моделей і виробників можуть відрізнятися між собою. Однак, існують доведені факти, якими можна оперувати перед тим як пересісти з машини з ДВС на “електричку” або навпаки.

Так, заряд, який може утримувати літій-іонна батарея, залежить від того, як часто акумулятори проходять повний цикл зарядки. А також від того, як часто розряджений блок знову повністю заряджається.

Якою мірою це впливає на втрату ємності акумуляторів, залежить від пробігу електромобіля і від частоти зарядки, і у менший мірі пов'язане з віком машини. Теоретично акумулятор електромобіля віком 10 років може залишатися в кращому стані, ніж у електромобіля п'ятирічного віку, який інтенсивно використовувався.

Існує кілька способів, що допомагають збільшити термін служби батареї. Перший - не використовувати всі кількість енергії, тим самим скоротити кількість циклів, через які проходять акумулятори. Рекомендується підтримувати рівень заряду від 20 до 80%.

Другий - не допускати повної розрядки. Якщо ви не збираєтеся використовувати автомобіль протягом декількох тижнів, наприклад, у відпустці, переконайтеся, що акумулятор заряджений хоча б наполовину.

Поширена думка, що часта зарядка на швидких станціях постійного струму шкідлива для акумуляторів, однак експерти стверджують, що це помилка. Під час зарядки система постійно контролює параметри струму і при необхідності, наприклад, в разі підвищення температури батареї автоматично знижує швидкість зарядки.