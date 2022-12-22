SsangYong Motor вскоре сменит название на KG Mobility. Об этом сообщает издание The Korea Times со ссылкой на нового руководителя корейской компании Квака Джессуна.

Новый глава SsangYong отдал должное бренду, отметив, что у него есть свои поклонники. Новые автомобили SsangYong будут выпускаться под маркой KG, но история бренда и его позиционирование не изменятся, заверил топменеджер.

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Квак Джесун – глава химического концерна KG Group, который летом 2022 года приобрел 62-процентную долю у SsangYong и фактически спас производителя от исчезновения. С 2011 года почти 75 процентов SsangYong принадлежали индийской Mahindra & Mahindra. В последние годы компания испытывала финансовые трудности, а во время паники вокруг короновируса Mahindra лишила SsangYong финансирование.

В 2020 году корейский производитель перешел во внешнее управление. В 2021 году им заинтересовался стартап Edison Motors, выпускающий электробусы, но сделка так и не состоялась. Наконец, в августе этого года SsangYong была поглощена KG Group.