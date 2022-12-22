SsangYong Motor незабаром змінить назву на KG Mobility. Про це повідомляє видання The Korea Times із посиланням на нового керівника корейської компанії Квака Джесуна.

Новий глава SsangYong віддав належне бренду, зазначивши, що у нього є свої шанувальники. Нові ж автомобілі SsangYong випускатимуться під маркою KG, але історія бренду та його позиціювання не зміняться, запевнив топменеджер.

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Квак Джесун – голова хімічного концерну KG Group, який влітку 2022 року придбав 62-відсоткову частку в SsangYong і фактично врятував виробника від зникнення. З 2011 року майже 75 відсотків SsangYong належали індійській Mahindra & Mahindra. В останні роки компанія зазнавала фінансових труднощів, а під час паніки навколо короновірусу Mahindra позбавила SsangYong фінансування.

У 2020 році корейський виробник перейшов під зовнішнє управління. У 2021 році ним зацікавився стартап Edison Motors, який випускає електробуси, але угода так і не відбулася. Нарешті, у серпні цього року SsangYong була поглинена KG Group.