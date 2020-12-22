Совет директоров компании SsangYong обратился за судебной защитой от кредиторов.

SsangYong Motor давно уже испытал финансовые трудности, и вот дошло до того, что компания оказалась не в состоянии платить по долгам.

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На предыдущей неделе корейский автопроизводитель просрочил выплату 60 млрд вон ($54,8 млн) иностранным банкам, а 21-го числа не смог выплатить 90 млрд вон своему главному кредитору – Корейскому банку развития.

На сегодняшний день долг компании перед тремя крупными банками достиг 149 млн долларов, выплатить которые SsangYong Motor не в состоянии. Почти 75% акций компании SsangYong принадлежат индийскому концерну Mahindra, который спас корейского производителя от краха в 2011 году. Но сейчас Mahindra сама испытывает трудности. В июне индийцы сообщили, что готовы уменьшить свою долю в компании SsangYong или даже полностью продать ее. Покупатель до сих пор не нашелся.