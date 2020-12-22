Рада директорів компанії SsangYong звернулась за судовим захистом від кредиторів.

SsangYong Motor давно вже зазнав фінансових труднощів, і ось дійшло до того, що компанія виявилася не в змозі платити за боргами.

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На попередньому тижні корейський автовиробник прострочив виплату 60 млрд вон ($54,8 млн) іноземним банкам, а 21-го числа не зміг виплатити 90 млрд вон своєму головному кредитору – Корейському банку розвитку.

На сьогоднішній день борг компанії перед трьома великими банками досяг 149 млн доларів, виплатити які SsangYong Motor не в змозі. Майже 75% акцій компанії SsangYong належать індійському концерну Mahindra, який врятував корейського виробника від краху у 2011 році. Але зараз Mahindra сама зазнає труднощів. У червні індійці повідомили, що готові зменшити свою частку в компанії SsangYong або навіть повністю продати її. Покупець до сих пір не знайшовся.