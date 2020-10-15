У Китаї суд розпочав розглядати заяви про банкрутство автомобільної компанії Lifan Motors.

Засіданню передували два місяці підготовчої роботи: до 30 вересня суд приймав заяви від кредиторів компанії. Усього було подано 489 вимог на загальну суму 1,128 млрд юанів. З них суддя затвердив вимоги на 700 млн юанів, оскільки частина заяв не була підтверджена документами або знаходиться в стадії незавершених судових спорів.

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Загальна сума боргів Lifan Motors становить 16,8 млрд юанів, це близько 2,5 млрд доларів. Як пишуть китайські ЗМІ, Lifan збанкрутувала через неефективний менеджмент та неконкурентоспроможність моделей.

На українському ринку Lifan був представлений, кількома кросоверами, седаном і двома компактвенами.