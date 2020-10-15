В Китае суд начал рассматривать заявления о банкротстве автомобильной компании Lifan Motors.

Заседанию предшествовали два месяца подготовительной работы: до 30 сентября суд принимал заявления от кредиторов компании. Всего было подано 489 требований на общую сумму 1,128 млрд юаней. Из них судья утвердил требования на 700 млн юаней, поскольку часть заявлений не была подтверждена документами или находится в стадии незавершенных судебных споров.

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Общая сумма долгов Lifan Motors составляет 16,8 млрд юаней, это около 2,5 млрд долларов. Как пишут китайские СМИ, Lifan обанкротилась из-за неэффективного менеджмента и неконкурентоспособности моделей.

На украинском рынке Lifan был представлен, несколькими кроссоверами, седаном и двумя компактвэнами.