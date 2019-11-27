Новые автобренды появляются чуть ли не ежедневно, особенно в Китае, но не всем им суждено стать успешными.

По пока еще не подтвержденной официально информации, марка Lifan в экстренном режиме сворачивает производство и вскоре объявит о банкротстве.

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Как стало известно СМИ, близким к первоисточникам, один из китайских заводов компании уже закрыт, второй – продан, а в октябре китайские дилеры не продали и десятка автомобилей.

В прошлом месяце компания установила антирекорд по продажам, скатившись на последнее место в рейтинге китайских автопроизводителей: шесть проданных машин. Известно также, что Lifan приостановил производство автомобилей на своем российском заводе, где выпускался кроссовер Lifan X70. Фирме пророчат банкротство, причинами которого называют невысокое качество автомобилей Lifan, падение продаж и растущие расходы.

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