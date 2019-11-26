Несмотря на все более жесткую "антиавтомобильную" политику в Европе, люди мечтают работать на автопроизводителей.

По результатам социологического опроса во Франции, лучшими работодателями страны местные жители считают Renault, Peugeot и Citroen.

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Французские автопроизводители заняли второе, третье и четвертое места в рейтинге лучших компаний, уступив лидерство только производителю спортивной одежды Decathlon. Французский спортивный бренд завоевал доверие большинства опрошенных и набрал 11,67 очков из 20. Компания Peugeot получила 11,34 балла, Renault – 11,33, а Citroen – 11,15.

Оценивали работодателей французы по следующим критериям:

производительность;

ответственность перед окружающей средой;

инновационность;

создание хорошего имиджа для Франции;

вклад в повседневную жизнь;

желание работать в данной компании.

Кстати, в рейтинг попал еще один бренд, знакомый автомобилистам: шинный производитель Michelin занял восьмое место.

Аналитики компании Eight Advisory, которые проводили исследования для Journal du Dimanche, отмечают, что автопроизводители создают во Франции много рабочих мест, а их продукция буквально встроена в повседневность, поскольку автомобили этих трех марок выбирает около половины покупателей на местном авторынке. Главным недостатком автопроизводителей французы считают вредное воздействие на окружающую среду, однако готовы прощать это, благодаря вышеназванным преимуществам.

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