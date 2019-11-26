Незважаючи на дедалі жорсткішу "антиавтомобільну" політику в Європі, люди мріють працювати на автовиробників.

За результатами соціологічного опитування у Франції, кращими роботодавцями країни місцеві жителі вважають Renault, Peugeot та Citroen.

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Французькі автовиробники посіли друге, третє і четверте місця в рейтингу кращих компаній, поступившись лідерством лише виробнику спортивного одягу Decathlon. Французький спортивний бренд завоював довіру більшості опитаних і набрав 11,67 очок з 20. Компанія Peugeot здобула 11,34 бала, Renault – 11,33, а Citroen – 11,15.

Оцінювали роботодавців французи за наступними критеріями:

продуктивність;

відповідальність перед навколишнім середовищем;

інноваційність;

створення гарного іміджу для Франції;

внесок в повсякденне життя;

бажання працювати в даній компанії.



До речі, в рейтинг потрапив ще один бренд, знайомий автомобілістам: шинний виробник Michelin посів восьме місце.

Аналітики компанії Eight Advisory, що проводили дослідження для Journal du Dimanche, відзначають, що автовиробники створюють у Франції багато робочих місць, а їх продукція буквально вбудована в повсякденність, оскільки автомобілі цих трьох марок обирає близько половини покупців на місцевому авторинку. Головним недоліком автовиробників французи вважають шкідливий вплив на довкілля, однак готові прощати це, завдяки вищеназваним перевагам.

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